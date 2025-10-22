San Luis del Palmar: Transportaban animales de dudosa procedencia y fueron demorados por la Policía

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando hallándose en el citado Paraje, proceden a detener la marcha
de una -camioneta marca Toyota hilux-, conducido por un hombre mayor de edad,
que en un trailler, llevaba cuatro 4 animales
vacunos de la categoría vaca, los que presentaban marcas de fuego
recientes que no coincidían con la documentación presentada; además, llevaba
herramientas de faena y tras requerirles la correspondiente documentaciones
pertinentes, no coincidían, además tras la verificación por parte del
profesional veterinario, se constató que las marcas pertenecerían a otra
persona.
Al respecto, se puso en conocimiento de la
autoridad fiscal interviniente, iniciándose actuaciones por supuesto abigeato,
procediendo a la aprehensión de esta persona, y al secuestro preventivo del
rodado y de los animales como los demás elementos, siendo trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.