miércoles, 22 de octubre de 2025

San Luis del Palmar: Transportaban animales de dudosa procedencia y fueron demorados por la Policía

En la jornada de ayer 21-10-25, efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de San Luis del Palmar, en momentos en que realizaban labores de prevención y contralor en Paraje Albardones, detuvieron la marcha de una camioneta que transportaba cuatro animales vacunos maniatadas y contramarcados, que no coincidían con las documentaciones que presentaba ni en la forma establecidas, presumiéndose que podrían tratarse de animales sustraídos, además llevaba herramientas de faena, procediendo a la demora de un hombre mayor de edad.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando hallándose en el citado Paraje, proceden a detener la marcha de una -camioneta marca Toyota hilux-, conducido por un hombre mayor de edad, que en un trailler, llevaba cuatro 4 animales  vacunos de la categoría vaca, los que presentaban marcas de fuego recientes que no coincidían con la documentación presentada; además, llevaba herramientas de faena y tras requerirles la correspondiente documentaciones pertinentes, no coincidían, además tras la verificación por parte del profesional veterinario, se constató que las marcas pertenecerían a otra persona.

Al respecto, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, iniciándose actuaciones por supuesto abigeato, procediendo a la aprehensión de esta persona, y al secuestro preventivo del rodado y de los animales como los demás elementos, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.