Acto y misa en acción de gracias por el 89° aniversario de la Dirección General de Lucha Contra el Fuego

CUARTEL CENTRAL
En la tarde del viernes 14-11-25, se llevó a cabo un acto y misa en el patio del Cuartel Central dependiente de la Dirección General de Lucha Contra el Fuego, por cumplirse un año más de vida institucional del mismo, el cual estuvo presidido por el capellán de la institución, presbítero Guillermo Danuzzo; asimismo estuvieron presentes el Sr Jefe de Policía Comisario General Licenciado Miguel Ángel Leguizamón, el Subjefe de Policía Comisario General Walter Darío Aceval, el Director General de Lucha Contra el Fuego Comisario General Horacio Fabio Ramón Rodríguez, personal superior y subalterno en actividad y en situación de retiro y familiares.
En la oportunidad, se hizo entrega de testimonios
y reconocimientos al personal dependiente de la Dirección General de Lucha
Contra el Fuego; y posteriormente recibieron sus correspondientes certificados
un total de 22 cursantes del 5to curso de GERyS (Grupo Especial de Rescate y
Salvamento) quienes finalizaron los mismos con éxito, junto a los instructores
a cargo.
Para finalizar, se dirigió a los presentes el
Director General de Lucha Contra el Fuego Comisario General Horacio Fabio Ramón
Rodríguez, quien brindó su agradecimiento y resaltó el trabajo llevado a cabo
diariamente por los funcionarios.