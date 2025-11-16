domingo, 16 de noviembre de 2025

Demoran a un sujeto y recuperan elementos robados

En la jornada del jueves 13-11-25, efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Primera Urbana, realizando recorridas de prevención de ilícitos, tras ser alertados de un ilícito perpetrado en un local comercial, realizaron un rápido y eficaz accionar logrando recuperar varias cosas y demorar a un hombre sindicado como presunto autor del hecho.

El procedimiento fue realizado por los citados efectivos, luego de recibir la alerta, por lo que  de forma inmediata realizaron recorridas e intensos rastrillajes por la jurisdicción, logrando finalmente en inmediaciones de calle Cartagena, visualizar e identificar a un hombre – alias Kichu, mayor de edad- quien en su poder poseía distintos alimentos y una cortina, de los cuales no pudo justificar su procedencia, siendo demorado; posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, se logró determinar que las cosas secuestradas resultarían ser, aparentemente, las denunciadas como sustraídas.

El demorado, junto a lo recuperado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.