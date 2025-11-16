Demoran a un sujeto y recuperan elementos robados

El procedimiento fue realizado por los citados
efectivos, luego de recibir la alerta, por lo que de forma inmediata realizaron recorridas e
intensos rastrillajes por la jurisdicción, logrando finalmente en inmediaciones
de calle Cartagena, visualizar e identificar a un hombre – alias Kichu, mayor
de edad- quien en su poder poseía distintos alimentos y una cortina, de los
cuales no pudo justificar su procedencia, siendo demorado; posteriormente y
tras las correspondientes averiguaciones, se logró determinar que las cosas
secuestradas resultarían ser, aparentemente, las denunciadas como sustraídas.
El demorado, junto a lo recuperado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.