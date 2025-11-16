domingo, 16 de noviembre de 2025

Allanamientos en Garruchos: Secuestran carne vacuna, cuchillos, prendas de vestir y plantas de marihuana

En la jornada del viernes 14-11-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Garruchos, en colaboración a la Unidad Fiscal Interviniente y en el marco de un legajo judicial que se investiga – por supuesto abigeato- diligenciaron tres órdenes de allanamiento y secuestraron carne vacuna, cuchillos, prendas de vestir y plantas de aparentemente de cannabis sativa.

Los distintos mandatos judiciales fueron realizados en un establecimiento ganadero de la citada localidad, donde secuestraron carne vacuna, cinco cuchillos y distintas prendas de vestir, vinculados a la causa que se investiga; además hallaron cinco plantas de origen vegetal, las cuales, tras el correspondiente test orientativo, resultaron positivo para cannabis sativa – marihuana, lo cual también fue resguardado bajo las formalidades legales. 

Lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.



 