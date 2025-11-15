Allanamiento en el B° Esperanza por gallos de riña

La Policía Rural y Ecológica colaboró con la Comisaría 14ª en un allanamiento en el barrio Esperanza, en el marco de una causa por supuesto maltrato animal.
El procedimiento fue ordenado por la Unidad Fiscal interviniente y llevado a cabo por efectivos de la Comisaría 14ª, Antiarrebatos, G.T.O., San Marcos y personal veterinario. En una vivienda de calle Revidatti se secuestraron más de 50 aves de corral (gallos, gallinas y pollos), 13 jaulas, un ring de riña improvisado, 24 espuelas metálicas, maíz picado y bolsas de alimento balanceado.
Todos los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.