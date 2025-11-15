Goya: La Policía secuestró dos escopetas durante un allanamiento

En la mañana de ayer personal de la Policía Rural de Goya allanó una vivienda en el paraje El Duraznillo (5ta Sección), en el marco de la investigación por una denuncia de abigeato.
Durante el procedimiento y registro ordenado por el Fiscal Rural Omar Cacere, los policías Rurales encontraron ocultas dos escopetas calibre 16 doble caño cuya documentaciones el dueño de casa no tenía ni tampoco puedo justificar su tenencia.
La tenencia legal de arma de fuego es un delito por lo que el fiscal dispuso que las armas sean secuestradas y puestas a disposición y se inicia una nueva causa paralela a la investigada.
Todo quedó a disposición de la Justicia.