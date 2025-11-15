sábado, 15 de noviembre de 2025

Saladas: Allanaron la casa de una mujer que tenía y vendía animales silvestres

Una mujer de 77 años, residente en el barrio Aviación de *Mburucuyá*, fue visitada por la Policía Rural de Saladas tras una denuncia por venta y tenencia ilegal de fauna silvestre.

El procedimiento se originó tras el aviso de una *guardaparque del Parque Nacional Mburucuyá*, quien alertó que en esa vivienda se practicaba *mascotismo y venta de animales autóctonos*.

Al llegar al domicilio, la mujer *entregó voluntariamente* los animales que tenía en cautiverio:  

- *1 mono carayá*,  

- *2 loros barranqueros*,  

- *4 palomas torcazas*,  

- *1 chajá*,  

- *1 tatú mulita*,  

- *3 aguapé haso (viejas del agua)*.

El fiscal Osvaldo Ojeda ordenó que todos los ejemplares sean entregados a personal de Recursos Naturales para su evaluación y recuperación, sin avanzar con actuaciones judiciales.

Una situación que vuelve a poner en foco el tráfico y tenencia ilegal de especies protegidas.