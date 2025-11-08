sábado, 8 de noviembre de 2025

Allanamiento en el B° Unión: Demoraron a un sujeto y secuestraron cocaína y dinero en efectivo

En la jornada de ayer 07-11-25, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organiza, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, en un domicilio del Barrio Unión, logro la aprehensión de un hombre y secuestro cocaína, dinero en efectivo entre otras cosas de interés a la causa que se investiga, para lo cual contaron con la valiosa colaboración de la División P.A.R.

Los distintos trabajos de investigación posibilitaron diligenciar una orden de allanamiento en una vivienda ubicada por calle Santo Domingo con intersección de calles Fragata Hércules y Martin Goitia de esta ciudad, lugar donde lograron la aprehensión de un hombre mayor de edad, además se halló y secuestró bajo las formalidades legales correspondientes dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares y 78 envoltorios de sustancia blanquecina, la cual tras el correspondientes narco tés arrojo positivo para Cocaína con un peso total de 15,61 gramos, los cuales tendrían relación a la causa que se investiga.

El aprehendido junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.