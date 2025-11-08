Allanamiento en el B° Unión: Demoraron a un sujeto y secuestraron cocaína y dinero en efectivo

Los distintos trabajos de investigación
posibilitaron diligenciar una orden de allanamiento en una vivienda ubicada por
calle Santo Domingo con intersección de calles Fragata Hércules y Martin Goitia
de esta ciudad, lugar donde lograron la aprehensión de un hombre mayor de edad,
además se halló y secuestró bajo las formalidades legales correspondientes dinero
en efectivo, cinco teléfonos celulares y 78 envoltorios de sustancia
blanquecina, la cual tras el correspondientes narco tés arrojo positivo para
Cocaína con un peso total de 15,61 gramos, los cuales tendrían relación a la
causa que se investiga.
El aprehendido junto a lo secuestrado fue puesto
a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.