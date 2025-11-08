sábado, 8 de noviembre de 2025

La Policía implementó un operativo especial por el "Encuentro de Autos Clásicos" en Curuzú Cuatiá

La Policía de Corrientes llevará a cabo un importante despliegue de seguridad y prevención, a partir del viernes 07-11-25 y hasta el domingo 09-11-25, debido a una nueva edición del “Encuentro de Autos Clásicos Curuzú Cuatiá 2025”, a desarrollarse en el Corsodromo Municipal, ubicado en ex Ruta Nacional 14, Curuzú Cuatiá – Corrientes, con el propósito de garantizar el orden público y la seguridad de los asistentes, espectadores y organizadores.

El operativo tendrá como objetivo principal garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad vial y la prevención del delito durante el evento, mediante la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, se efectuarán recorridas preventivas, controles de motocicletas y vehículos, y se reforzará la presencia policial en los lugares de concentración y vías de acceso, a fin de preservar la tranquilidad de los pilotos, equipos técnicos, familiares y público en general.

Asimismo, se establecerá un corredor sanitario, con la colaboración de personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

Por tal motivo, se solicita la colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública en todas las etapas de la competencia.