La Policía implementó un operativo especial por el "Encuentro de Autos Clásicos" en Curuzú Cuatiá

El operativo tendrá como objetivo principal
garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad vial y la
prevención del delito durante el evento, mediante la distribución estratégica
de recursos humanos y materiales, se efectuarán recorridas preventivas,
controles de motocicletas y vehículos, y se reforzará la presencia policial en los
lugares de concentración y vías de acceso, a fin de preservar la tranquilidad
de los pilotos, equipos técnicos, familiares y público en general.
Asimismo, se establecerá un corredor sanitario,
con la colaboración de personal médico y de apoyo disponible durante todo el
operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier
eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros
asistenciales.
Por tal motivo, se solicita la colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública en todas las etapas de la competencia.