sábado, 8 de noviembre de 2025

Demoran a dos jóvenes, secuestran un arma de fuego y una motocicleta

En la noche de ayer 07-11-25, alrededor de las 23:30 horas, efectivos de la Comisaría Décimo Novena Urbana junto a la colaboración del Comando Patrulla, realizaron un importante procedimiento que culminó con la demora de dos personas y el secuestro de un arma de fuego y una motocicleta.

El hecho tuvo lugar en inmediaciones de Avenida Chacabuco y calle Ñaembé, cuando los mencionados efectivos se encontraban realizando recorrida de prevención de ilícitos, donde observaron a dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes al notar la presencia policial se dieron a la fuga, iniciándose una pequeña persecución la que al llegar a calles Lavalle y J.J. Castelli, los uno de ellos arrojaron un elemento a la vía pública, por ello se procedió al secuestro del mismo, tratándose de un arma de fuego -marca Bersa calibre 22-, que contenía nueve cartuchos en su cargador.

Finalmente, en la intersección de calles Río Juramento y Las Heras, los efectivos lograron interceptar, identificar y demorar a estos dos jóvenes de 20 y 28 años de edad, en el lugar también se secuestró la motocicleta -marca Honda modelo CB Twister 125c.c-.

Al respecto, los demorado junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno y trasladados a la Comisaria Décimo Novena Urbana, donde se prosiguen con las diligencias de rigor.