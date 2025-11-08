Demoran a dos jóvenes, secuestran un arma de fuego y una motocicleta

El hecho tuvo lugar en inmediaciones de Avenida
Chacabuco y calle Ñaembé, cuando los mencionados efectivos se encontraban
realizando recorrida de prevención de ilícitos, donde observaron a dos hombres a
bordo de una motocicleta, quienes al notar la presencia policial se dieron a la
fuga, iniciándose una pequeña persecución la que al llegar a calles Lavalle y
J.J. Castelli, los uno de ellos arrojaron un elemento a la vía pública, por
ello se procedió al secuestro del mismo, tratándose de un arma de fuego -marca
Bersa calibre 22-, que contenía nueve cartuchos en su cargador.
Finalmente, en la intersección de calles Río
Juramento y Las Heras, los efectivos lograron interceptar, identificar y
demorar a estos dos jóvenes de 20 y 28 años de edad, en el lugar también se secuestró
la motocicleta -marca Honda modelo CB Twister 125c.c-.
Al respecto, los demorado junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno y trasladados a la Comisaria Décimo Novena Urbana, donde se prosiguen con las diligencias de rigor.