Allanamientos en el B° Colombia de Granaderos: La Policía desabarató tres kioscos de drogas, hay cinco personas detenidas

1)
B° Colombia Granaderos 32viviendas, hallaron e incautaron, 14
bochitas de sustancia en polvo de color blanco -tipo dosis, con un peso total
de 32 gramos, el cual tras el correspondiente test arrojo positivo para cocaina;
3 envoltorios de polietileno con sustancia vegetal, el cual arrojo postivio
para marihuana, recortes de polietileno, dinero en efectivo $475,000, 5
teléfonos, ademas procedieron a la detención de dos hombres de 26 y 55 años y
una mujer de 51 años de edad.
2)
B° Colombia Granaderos, calle Necochea y Chile, hallaron y
secuestraron 27 envoltorios de sustancia en polvo de color blanco -tipo dosis- con
un peso total de 6,55 gramos, arrojando positivo para cocaina, recortes de
polietileno, dinero en efectivo $ 30.290, tijera, teléfonos celulares, cartucho
calibre .38, y procedieron a la detención de un hombre mayor de edad.
3)
B° Colombia Granaderos por calle Necochea al 2800 hallaron y
secuestraron 523 envoltorios de sustancia en polvo de color blanco -tipo dosis-
con un peso total de 14,1 gramos, arrojando positivo para cocaina, 31
envoltorios de sustancia vegetal -tipo dosis- y 02 bolsas con sustancia vegetal
en flores con un peso total de 607 gramos, recortes de polietileno, tijera, balanza
de precision, dinero en efectivo $413.600, telefonos celulares, y procedieron a
la detención de un hombre mayor de edad.
Los detenidos junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada direccion general a fin de proseguir con los tramites del caso.