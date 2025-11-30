domingo, 30 de noviembre de 2025

Allanamientos en el B° Colombia de Granaderos: La Policía desabarató tres kioscos de drogas, hay cinco personas detenidas

En la jornada de ayer 29-11-25, efectivos policiales de la Direccion general de drogas peligrosas y crimen organizado, en el marco de sus labores especificas en colaboración de autoridades del Juzgado Federal N°2, tras diligenciar tres ordenes de allanamientos, desbaraton tres “kioscos” de estupefacientes, secuestraron dosis de cocaina, marihuana, dinero en efectivo, telefonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento, y procedieron a la detención de cuatro hombres y una mujer.

1)                 B° Colombia Granaderos 32viviendas, hallaron e incautaron, 14 bochitas de sustancia en polvo de color blanco -tipo dosis, con un peso total de 32 gramos, el cual tras el correspondiente test arrojo positivo para cocaina; 3 envoltorios de polietileno con sustancia vegetal, el cual arrojo postivio para marihuana, recortes de polietileno, dinero en efectivo $475,000, 5 teléfonos, ademas procedieron a la detención de dos hombres de 26 y 55 años y una mujer de 51 años de edad.

2)                 B° Colombia Granaderos, calle Necochea y Chile, hallaron y secuestraron 27 envoltorios de sustancia en polvo de color blanco -tipo dosis- con un peso total de 6,55 gramos, arrojando positivo para cocaina, recortes de polietileno, dinero en efectivo $ 30.290, tijera, teléfonos celulares, cartucho calibre .38, y procedieron a la detención de un hombre mayor de edad.

3)                 B° Colombia Granaderos por calle Necochea al 2800 hallaron y secuestraron 523 envoltorios de sustancia en polvo de color blanco -tipo dosis- con un peso total de 14,1 gramos, arrojando positivo para cocaina, 31 envoltorios de sustancia vegetal -tipo dosis- y 02 bolsas con sustancia vegetal en flores con un peso total de 607 gramos, recortes de polietileno, tijera, balanza de precision, dinero en efectivo $413.600, telefonos celulares, y procedieron a la detención de un hombre mayor de edad.

 Los detenidos junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada direccion general a fin de proseguir con los tramites del caso.