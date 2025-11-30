domingo, 30 de noviembre de 2025

Dos demorados en diferentes procedimientos

En la tarde de ayer 29-11-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos personas en diferentes procedimientos.

El primero de los procedimientos lo realizaron los mencionados policías, cuando realizando sus labores específicas de prevención, demoraron a un joven de 23 años de edad, que se encontraba merodeando, observando los domicilios y vehículos de la zona, por lo que se procede a la demora, quien además conforme a las primeras averiguaciones, registraría antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

De igual forma, cerca de las 18.30 horas, en inmediaciones de calles Hortencio Quijano e Igarzabal, tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, que  un sujeto se encontraba promoviendo disturbios en la vía pública exhibiendo un arma blanca e invitando a pelear a terceros, bajo los efectos de haber ingerido algún tipo de sustancias, por lo que se dirigen al lugar y proceden a su identificación y demora, tratándose de un hombre de alias “peluquín” de 33 años de edad, hallando entre sus pertenencias, un arma blanca.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los trámites de cada caso.