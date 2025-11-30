Dos demorados en diferentes procedimientos

El primero de los
procedimientos lo realizaron los mencionados policías, cuando realizando sus
labores específicas de prevención, demoraron a un joven de 23 años de edad, que
se encontraba merodeando, observando los domicilios y vehículos de la
zona, por lo que se procede a la demora, quien además conforme a las primeras
averiguaciones, registraría antecedentes policiales por delitos contra la
propiedad.
De igual forma, cerca de las
18.30 horas, en inmediaciones de calles Hortencio Quijano e Igarzabal, tras ser
alertados por el sistema integral de seguridad 911, que un sujeto se encontraba promoviendo
disturbios en la vía pública exhibiendo un arma blanca e invitando a pelear a
terceros, bajo los efectos de haber ingerido algún tipo de sustancias, por lo
que se dirigen al lugar y proceden a su identificación y demora, tratándose de
un hombre de alias “peluquín” de 33 años de edad, hallando entre sus pertenencias,
un arma blanca.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los trámites de cada caso.