Allanamientos en el B° Santa Rita Norte: La Policía secuestró elementos de dudosa procedencia

Los procedimientos se realizaron
en relación a un ilicito en el Barrio Santa Rita Norte, en un inmueble ubicado
sobre Avenida Raúl Alfonsín, donde funcionaría un depósito vinculado a una
distribuidora de bebidas. Ante lo cual, llevaron adelante un intenso trabajo de
investigación, lo que provocó y llevó a diligenciar cinco ordenes de
allanamientos, para lo cual se contó con el acompañamiento de los grupos
especiales División P.A.R. y G.T.O.
Como resultado de los
allanamientos, se logró el secuestro de un bidet nuevo con sus accesorios de
conexión y diez cajones vacíos de cerveza, elementos vinculados que guardarian
relacion con la causa investigada.
Lo secuestado fue puesto a disposición
de la autoridad judicial, continuándose con las actuaciones de rigor.