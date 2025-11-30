domingo, 30 de noviembre de 2025

Allanamientos en el B° Santa Rita Norte: La Policía secuestró elementos de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 29-11-25, personal de la Comisaría 16°, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevó adelante cinco órdenes de allanamiento y secuestro, en el marco de una investigación por un supuesto hecho delictivo, secuestraron un bidet y cajones de cervezas vacios.

Los procedimientos se realizaron en relación a un ilicito en el Barrio Santa Rita Norte, en un inmueble ubicado sobre Avenida Raúl Alfonsín, donde funcionaría un depósito vinculado a una distribuidora de bebidas. Ante lo cual, llevaron adelante un intenso trabajo de investigación, lo que provocó y llevó a diligenciar cinco ordenes de allanamientos, para lo cual se contó con el acompañamiento de los grupos especiales División P.A.R. y G.T.O.

Como resultado de los allanamientos, se logró el secuestro de un bidet nuevo con sus accesorios de conexión y diez cajones vacíos de cerveza, elementos vinculados que guardarian relacion con la causa investigada.

Lo secuestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, continuándose con las actuaciones de rigor.