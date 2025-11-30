Monte Caseros: Demoran a joven vinculado a un hecho delictivo

En la jornada de ayer 29-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Primera de Monte Caseros, en el marco de labores de investigacion desplegadas en colaboración con la unidad fiscal, lograron la detención de un joven que aparentemente tendría vinculacion con el hecho.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, tras tomar conocimiento de la medida y luego de
diversos trabajos de investigacion lograron localizar y detener a este joven de
23 años de edad, quien estaría presuntamente vinculado en un ilicito ocurrido
recientemente.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosiguen con los tramites del caso.