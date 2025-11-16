Paso de los Libres: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada del viernes 14-11-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Paso de los Libres, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco investigativo de un legajo judicial que se encuentra en trámite – por supuesto hurto agravado-, tras haber realizado diversas labores investigativas, lograron hallar y recuperar una motocicleta que fue denunciada como sustraída.
El procedimiento fue realizado luego de que los
citados efectivos tomaran conocimiento de un hecho delictivo, ocurrido por
calle Julio Amezaga S/N de esa ciudad, donde días atrás, un hombre – mayor de
edad- habría sustraído una motocicleta – marca Keller KN 110cc.-, por lo que
realizaron amplias tareas investigativas, lo que posibilitó hallar el rodado
sustraído en inmediaciones de una vivienda ubicada en 5ta Sección Palmar, el
cual fue secuestrado bajo las formalidades legales.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales en turno y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.