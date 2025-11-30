Alvear: La Policía demoró a un joven vinculado a un hecho delictivo

El procedimiento lo realizaron,
ayer 29-11-25, continuando con las labores investigativas diligenciaron una
orden de allanamiento, en un domicilio ubicado en calle Sargento Cabral y Rodríguez
Peña, lugar donde hallaron y secuestraron un teléfono celular –marca Iphone
12-, precintos, un automóvil –marca Volskwagen gol-, pendrive, los cuales
guardarían relación con el hecho y demoraron a un joven de 23 años de edad a
fin de determinar si tendría o no vinculación con el hecho que se investiga.
Cabe mencionar que contaron con
la colaboración de sus pares de la Comisaría distrito primera, P.A.R., GTO, y
de la Unidad regional IV Santo Tome.
El demorado junto a lo
secuestrado, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente,
continuándose con demás diligencias de rigor que corresponden.