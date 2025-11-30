domingo, 30 de noviembre de 2025

Alvear: La Policía demoró a un joven vinculado a un hecho delictivo

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Alvear, continuando con las tareas investigativas en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite, por un hecho delictivo ocurrido recientemente, tras diligenciar una orden de allanamiento lograron secuestrar otras cosas que guardarían relación con el hecho y demoraron a un joven, a fin de determinar si tendría o no vinculación con el hecho.

El procedimiento lo realizaron, ayer 29-11-25, continuando con las labores investigativas diligenciaron una orden de allanamiento, en un domicilio ubicado en calle Sargento Cabral y Rodríguez Peña, lugar donde hallaron y secuestraron un teléfono celular –marca Iphone 12-, precintos, un automóvil –marca Volskwagen gol-, pendrive, los cuales guardarían relación con el hecho y demoraron a un joven de 23 años de edad a fin de determinar si tendría o no vinculación con el hecho que se investiga.

Cabe mencionar que contaron con la colaboración de sus pares de la Comisaría distrito primera, P.A.R., GTO, y de la Unidad regional IV Santo Tome.

El demorado junto a lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, continuándose con demás diligencias de rigor que corresponden.