domingo, 30 de noviembre de 2025

Varios demorados en diferentes procedimientos

En horas de la noche de ayer y mañana de hoy 30-11-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cuando en calle Centeno y Ricardo Gutiérrez de ésta ciudad, recepcionan un llamado vía radial del Sistema de Seguridad 911, manifestando que en el Barrio Pío X por calle Centeno, un sujeto promovio desorden, por lo que se dirigen al lugar y proceden a la demora del mismo, quien ademas contaría con antedentes policiales por delitos contra la propiedad.

De igual forma, cerca de las 07:30 horas, en cercanias de calles Dos de abril y Hortencio Quijano, tras ser alertados que un sujeto se encontraría sustrayendo elementos de un domicilio, que el mismo aporta un video con las características.

En ese marco y tras un rapido despliegue, visualizan a un sujeto de similares caracteristicas, percatandose de la presencia policial comienza su huida a pie, logrando darle alcance y procediendo a su demora, tratandose de un joven de 20 años de edad.

Asi mismo, cerca de las 11.00 horas, en inmediaciones de peaton de las 1000viviendas, tras ser alertados por el sistema de emergencia 911 que un sujeto intentaba ingresar a la vivienda, por ello acuden rápidamente al lugar, y proceden a la demora de un hombre de 28 años de edad, ya que el inmueble seria de su ex pareja, y el mismo no queria retirarse del lugar, mostandose hostil en todo momento.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría septima urbana, donde se prosigue con los tramites de cada caso.