Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizaron, cuando en calle Centeno y Ricardo Gutiérrez de ésta ciudad, recepcionan
un llamado vía radial del Sistema de Seguridad 911, manifestando que en el
Barrio Pío X por calle Centeno, un sujeto promovio desorden, por lo que se
dirigen al lugar y proceden a la demora del mismo, quien ademas contaría con
antedentes policiales por delitos contra la propiedad.
De igual forma, cerca de las
07:30 horas, en cercanias de calles Dos de abril y Hortencio Quijano, tras ser
alertados que un sujeto se encontraría sustrayendo elementos de un domicilio,
que el mismo aporta un video con las características.
En ese marco y tras un rapido
despliegue, visualizan a un sujeto de similares caracteristicas, percatandose
de la presencia policial comienza su huida a pie, logrando darle alcance y
procediendo a su demora, tratandose de un joven de 20 años de edad.
Asi mismo, cerca de las 11.00 horas,
en inmediaciones de peaton de las 1000viviendas, tras ser alertados por el
sistema de emergencia 911 que un sujeto intentaba ingresar a la vivienda, por
ello acuden rápidamente al lugar, y proceden a la demora de un hombre de 28
años de edad, ya que el inmueble seria de su ex pareja, y el mismo no queria
retirarse del lugar, mostandose hostil en todo momento.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría septima urbana, donde se prosigue con los tramites de cada caso.