San Luis del Palmar: En operativos de prevención secuestraron una pistola y armas blancas, hay varios demorados

Durante las recorridas de
control, y tras tomar conocimiento de un video difundido en redes sociales,
donde un grupo de personas consumía bebidas en un kiosco ubicado por calle San
Martín de esa localidad, se observó que uno de los sujetos exhibía un bolso que
contenía lo que sería un arma de fuego, acompañando con expresiones que
evidenciaban una posible intención de confrontación.
Ante ello, se dispuso un
despliegue entre los mencionados efectivos, tal es así, que arribaron de
inmediato al lugar, observando a un grupo de personas reunidas y un bolso con
características coincidentes al visto en el video, en ese marco, y bajo las formalidades
legales, procedieron a la verificación, hallándo en su interior una pistola
calibre .22 -marca Bersa- con cargador y municiones, armas blancas, por lo que
se dispuso el secuestro preventivo del arma y del bolso.
Asimismo, fueron demoradas diez
personas que se encontraban presentes para su identificación, labrándose las
actuaciones correspondientes. Posteriormente, y conforme lo ordenado por la
Fiscalía en turno, se iniciaron actuaciones por supuesto delito de tenencia
ilegal de arma de fuego.