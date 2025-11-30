domingo, 30 de noviembre de 2025

San Luis del Palmar: En operativos de prevención secuestraron una pistola y armas blancas, hay varios demorados

En horas de la noche de ayer 29-11-25, en el marco de los operativos preventivos efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, y con la valiosa colaboración de personal de la División GTO de San Luis del Palmar, orientados a controlar el consumo excesivo de alcohol, el cumplimiento de la normativa vigente y la supervisión de locales comerciales y espacios públicos, detectaron una situación de riesgo que derivó en el secuestro de un arma de fuego y la demora de varias personas.

Durante las recorridas de control, y tras tomar conocimiento de un video difundido en redes sociales, donde un grupo de personas consumía bebidas en un kiosco ubicado por calle San Martín de esa localidad, se observó que uno de los sujetos exhibía un bolso que contenía lo que sería un arma de fuego, acompañando con expresiones que evidenciaban una posible intención de confrontación.

Ante ello, se dispuso un despliegue entre los mencionados efectivos, tal es así, que arribaron de inmediato al lugar, observando a un grupo de personas reunidas y un bolso con características coincidentes al visto en el video, en ese marco, y bajo las formalidades legales, procedieron a la verificación, hallándo en su interior una pistola calibre .22 -marca Bersa- con cargador y municiones, armas blancas, por lo que se dispuso el secuestro preventivo del arma y del bolso.

Asimismo, fueron demoradas diez personas que se encontraban presentes para su identificación, labrándose las actuaciones correspondientes. Posteriormente, y conforme lo ordenado por la Fiscalía en turno, se iniciaron actuaciones por supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.