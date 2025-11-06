Apartaron del Servicio Penitenciario de Corrientes a una oficial que estaría vinculada a una red de trata

El comunicado del Servicio Penitenciario Provincial
Comunica a la opinión pública, Medios de Comunicación y a la Sociedad en General, que, a raíz de las recientes publicaciones en redes sociales que involucran a una Oficial de esta institución con un supuesto caso de trata de personas, se han dispuesto de inmediato las medidas administrativas de rigor.
En consonancia con nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y el estricto cumplimiento de los derechos humanos y los protocolos internos, la funcionaria ha sido apartada preventivamente de sus funciones operativas y de contacto con la población penal, a la espera de que se complete la investigación y se deslinden las responsabilidades que puedan corresponder o lo que resulte del proceso.
Esta acción se lleva a cabo con la máxima seriedad y celeridad, reafirmando que Nuestra Institución no tolerara ninguna conducta que se aparte de los principios eticos y legales que rigen el accionar de sus integrantes, especialmente ante la mención de delitos tan graves como la trata de personas.
Las actuaciones administrativas internas se encuentran en curso, y se ha dispuesto la colaboración total con los organismos judiciales competentes en caso de que se inicie una investigación penal.
