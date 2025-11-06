La Policía Federal desarticuló una red de Turismo Sexual en Corrientes Capital y Paso de la Patria

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional y con la firme acción de la D.U.O.I.E. Corrientes, de la Superintendencia de AGENCIAS FEDERALES; llevó adelante diferentes allanamientos.
La investigación se inició por medio de la recepción de un oficio judicial el cual disponía realizar tareas investigativas en torno a una mujer que sería la encargada de establecer contactos con turistas para coordinar la explotación sexual de varias mujeres, y que las victimas serian trasladadas a la localidad de paso de la patria para esos encuentros en días y horarios variables. Luego de meses de tareas investigativas se solicita orden judicial a fin de desbaratar la red criminal dedicada a la explotación sexual. Es así que este fin de semana se recepcionaron, mediante oficios judiciales, siete (07) órdenes de allanamiento sobre los domicilios de los investigados, efectivizándose la detención de dos personas (un masculino y una femenino), los secuestros de vehículos que utilizaban para el trasporte de las femeninos, como así también el rescate de una víctima de la trata. Con respecto a la víctima se solicito que se haga entrevista con personal del programa de rescate a victimas damnificadas por el delito de trata de personas. En el lugar se entablo comunicación telefónica con la psicóloga m. s. Godoy y la trabajadora social r. Martínez pertenecientes a la coordinación general de programa nacional de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, las cuales dispusieron devolverla a su domicilio.
Atento a ello, personal del numerario de esa d.u.o.i.e, realizo el acompañamiento de la victima
El Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, demarca su compromiso en la Provincia de Corrientes, en dar una constante lucha contra la trata de personas.( personal del servicio penitenciario y policías retirados involucrados).