Atacaban a la gente con gomeras y terminaron presos

En horas de la noche de ayer 18-11-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, demoraron a dos jóvenes que se encontraban molestando con gomeras a ocasionales transeúntes.
El procedimiento lo realizaron cerca de las
23.30 horas, cuando verificaron en inmediaciones de calles Igarzabal y Alta
Gracia, allí divisan a un grupo de jóvenes, quienes al notar la presencia
policial intentan darse a la fuga, pero rápidamente se logra demorar a dos de
ellos de 22 y 16 años de edad, quienes entre sus pertenencias llevaban gomeras
con piedras.
Los demorados fueron traslados a la comisaría décimo quinta urbana a fin de continuar con los trámites de rigor.