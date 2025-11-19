Ebrios provocaban disturbios en la calle y fueron demorados por la Policía

En horas de la madrugada de hoy 19-11-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, demoraron a dos hombres que se encontraban en aparente estado de ebriedad, quienes se encontraban molestando y promoviendo desorden.
El procedimiento lo realizaron, pasada la
medianoche, en inmediaciones de Av. Maipu y Fragata, cuando divisan a los
sujetos que se encontraban en aparente estado de ebriedad, y mostrándose de
manera hostil ante la identificación de los efectivos, los mismos habrían
estado fuera de su domicilio promoviendo desorden, golpeando en reiteradas
oportunidades la puerta de un inmueble, exigiendo dinero, tratándose de dos
hombres de 48 y 51 años de edad.
Los demorados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites de cada caso.