Demoran a motochorro y recuperan un celular recientemente sustraído

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, luego de tomar conocimiento que un menor de 17 años encontrándose en
inmediaciones de la plaza del Barrio Nuevo, tras ser amedrentado por un sujeto
que se desplazaba en una motocicleta, habría sufrido la sustracción de su
teléfono celular –marca Iphone 8-, brindando las características del mismo.
Ante tal circunstancia y en el marco de labores
de investigación al respecto, con la valiosa colaboración de la víctima, se
dirigen a inmediaciones de calle Sánchez de Bustamante y Siracusa al presunto
autor del hecho –joven mayor de edad- junto al rodado –marca Honda CG titan- en
el que habría cometido el hecho, hallando entre sus pertenencias el teléfono
que fuera denunciado como sustraído.
El aprehendido junto al teléfono recuperado y la
motocicleta fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se
prosigue con los tramites del caso.