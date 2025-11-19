miércoles, 19 de noviembre de 2025

Demoran a motochorro y recuperan un celular recientemente sustraído

En horas de la tarde de ayer 18-11-25, efectivos policiales de la Comisaría décimo octava urbana, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras un eficaz accionar lograron recuperar un teléfono celular Iphone, que fuera sustraído a un menor, y aprehendieron al presunto autor del hecho, además secuestraron una motocicleta.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar conocimiento que un menor de 17 años encontrándose en inmediaciones de la plaza del Barrio Nuevo, tras ser amedrentado por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta, habría sufrido la sustracción de su teléfono celular –marca Iphone 8-, brindando las características del mismo.

Ante tal circunstancia y en el marco de labores de investigación al respecto, con la valiosa colaboración de la víctima, se dirigen a inmediaciones de calle Sánchez de Bustamante y Siracusa al presunto autor del hecho –joven mayor de edad- junto al rodado –marca Honda CG titan- en el que habría cometido el hecho, hallando entre sus pertenencias el teléfono que fuera denunciado como sustraído.

El aprehendido junto al teléfono recuperado y la motocicleta fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.