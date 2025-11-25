martes, 25 de noviembre de 2025

"Balance muy conforme": El Gobierno destacó la paz y el orden durante el Encuentro Plurinacional de Mujeres

El evento se llevó adelante sin ningún tipo de incidentes entre personas. Además, se mantuvieron el orden y limpieza en las escuelas que fueron utilizadas como albergues.

Este último fin de semana largo, Corrientes fue escenario del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, evento que permitió que los hoteles de la ciudad tengan colmadas sus piezas colmadas e inclusive se debieron acudir a hospedajes que habitualmente no funcionan como tal, comentó el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo.

"Más allá de la ocupación indebida de algunos espacios, se ha podido ver a gente de Corrientes utilizando y paseando por los espacios públicos", valoró el mencionado funcionario provincial en diálogo con Radio Dos.

Luego, aseguró que no se registraron ningún tipo de incidentes entre personas en el encuentro que comenzó el sábado por la mañana y se extendió hasta este lunes al mediodía. "Esto es muy importante para nosotros", subrayó Vignolo sobre la pasividad con el que se llevó adelante la concentración que reunió a más de 60.000 personas.

A su vez, destacó el trabajo que llevaron adelante las áreas de salud y seguridad de la provincia. Además, afirmó que hubo un comportamiento serio y prolijo en las escuelas que fueron utilizadas.  Por lo tanto, "en balance general estamos muy conforme", aseguró.

Por último, dejó en claro que "no compartimos algunos vandalismo y pintadas, pero se fueron corrigiendo automáticamente y hoy la ciudad está funcionando a pleno con las características que hemos tenido siempre".

Fuente: www.diarioepoca.com