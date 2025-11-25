"Balance muy conforme": El Gobierno destacó la paz y el orden durante el Encuentro Plurinacional de Mujeres

Este último fin de semana largo, Corrientes fue
escenario del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis,
Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, evento que permitió que los
hoteles de la ciudad tengan colmadas sus piezas colmadas e inclusive se
debieron acudir a hospedajes que habitualmente no funcionan como tal, comentó
el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo.
"Más allá de la ocupación indebida de
algunos espacios, se ha podido ver a gente de Corrientes utilizando y paseando
por los espacios públicos", valoró el mencionado funcionario provincial en
diálogo con Radio Dos.
Luego, aseguró que no se registraron ningún
tipo de incidentes entre personas en el encuentro que comenzó el sábado por la
mañana y se extendió hasta este lunes al mediodía. "Esto es muy importante
para nosotros", subrayó Vignolo sobre la pasividad con el que se llevó
adelante la concentración que reunió a más de 60.000 personas.
A su vez, destacó el trabajo que llevaron
adelante las áreas de salud y seguridad de la provincia. Además, afirmó que
hubo un comportamiento serio y prolijo en las escuelas que fueron
utilizadas. Por lo tanto, "en
balance general estamos muy conforme", aseguró.
Por último, dejó en claro que "no compartimos algunos vandalismo y pintadas, pero se fueron corrigiendo automáticamente y hoy la ciudad está funcionando a pleno con las características que hemos tenido siempre".
