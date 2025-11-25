Intentaban vender ropas de dudosa procedencia y fue demorado por la Policía

En horas de la madrugada de hoy 25-11-25, cerca de las 01.00 horas, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada N°5 –G.R.I.M. V-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto que se encontraba ofreciendo a la venta prendas de vestir, que no pudo justificar su procedencia.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando en inmediaciones de calle Pergamino esquina
calle Boston, observan a identifican a un hombre de 30 años que se encontraba
de apie, ofreciendo a la venta, varias prendas de vestir, quien no pudo
justificar su procedencia.
El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría Vigesimo primera urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.