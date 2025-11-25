Crimen del hijo del exjefe de Policía: Se espera el veredicto para el 2 diciembre

JUICIO EN EL TOP N°2
La Fiscal Lucrecia Troia, adelantó en declaraciones a Radio Dos, que el final del juicio contra Osvaldo David Medina, acusado de asesinar a Armando Molina, hijo del jefe de la fuerza de Seguridad provincial y provocar gravísimas heridas a Bárbara Romero, su ex pareja, sería los primeros días de diciembre.
La doctora Lucrecia Troia dijo
sobre el avance del juicio que "hoy declara un policía, una licenciada en
criminalística y el tercer testigo que es familiar de una de las víctimas. Hoy
nos vamos a basar en la escena del hecho".
Confirmó además que mañana "se
podrá contar con la declaración de Bárbara Romero", expareja del agresor y
agregó que "está en un buen estado mental y psicológico para
hacerlo".
"Es el testimonio principal
y puede dar cuenta de lo que pasó, es la única testigo presencial con vida, es
fundamental su testimonio", subrayó la funcionaria judicial.
Asimismo, la doctora Troia,
descartó el "estado de emoción violenta" del atacante. "No reúne
ninguno de los requisitos de ese estado, que es una figura de excepción, es
necesario probarla, a nuestro entender no hay pruebas necesarias para eso".
Por último, la Fiscal del caso, estimó sobrel el debate en proceso que "el 2 de diciembre terminaría el juicio y ese día tendríamos la sentencia".
Fuente: www.radiodos.com.ar