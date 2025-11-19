Bella Vista: La Policía recuperó elementos robados de una vivienda

El procedimiento lo realizaron,
tras tomar conocimiento que de un domicilio ubicado en inmediaciones de Pasaje
Sercic y Costanera de esa ciudad, personas de identidad desconocida habrían
sustraído un horno electrico y una pava electrica.
Ante tal circunstancia, de forma
inmediata iniciaron un importante despliegue, que posibilitó en inmediaciones
de calles Corrientes y Córdoba, observan a un sujeto quien al notar la
presencia policial, arroja cosas y huye de a pie hacia una zona de poca
iluminacion, logrando perderse de vista, verificando los elementos y que se
tratarian de lo sustraído recientemente.
Lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.