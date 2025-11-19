miércoles, 19 de noviembre de 2025

Bella Vista: La Policía recuperó elementos robados de una vivienda

En horas de la tarde de ayer 18-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Bella Vista, en un rapido y eficaz accionar, lograron recuperar cosas recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron, tras tomar conocimiento que de un domicilio ubicado en inmediaciones de Pasaje Sercic y Costanera de esa ciudad, personas de identidad desconocida habrían sustraído un horno electrico y una pava electrica.

Ante tal circunstancia, de forma inmediata iniciaron un importante despliegue, que posibilitó en inmediaciones de calles Corrientes y Córdoba, observan a un sujeto quien al notar la presencia policial, arroja cosas y huye de a pie hacia una zona de poca iluminacion, logrando perderse de vista, verificando los elementos y que se tratarian de lo sustraído recientemente.

Lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.