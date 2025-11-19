Quiso robar elementos de una vivienda y terminó demorado

En horas de la mañana de hoy 19-11-25, efectivos policiales de la Comisaría vigesimo segunda urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, aprehendieron a un sujeto que habría intentado sustraer cosas de un domicilio y que fuera demorado por el propietario del mismo.
El procedimiento tuvo lugar,
alrededor de las 05.30horas, cuando tomaron conocimiento que de un domicilio
ubicado por calle Belascoain y Ramon Contreras, un sujeto habría intentado
sustraer una rueda y una caja de herramientas, situacion advertida por el
propietario, quien demoro a esta persona, dando aviso a los efectivos, quienes
al hacerse presente proceden a la aprehensión del joven -25 años-, y al
secuestro de un arma blanca que poseia entre sus pertenencias.
El aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, a fin de proseguir con los tramites que corresponden.