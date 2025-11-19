Sauce: Se enojó con el vecino y le mató una vaca a tiros

Un conflicto vecinal en Sauce terminó con una vaca muerta de tres disparos. El hecho fue denunciado por el ciudadano Paulo César V. , quien reportó que uno de sus animales apareció sin vida con orificios compatibles con proyectiles de arma de fuego.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Rural de Curuzú Cuatiá, determinó que la causa de muerte fue efectivamente por disparos, dos en la zona del abdomen y uno en la nariz. El autor habría sido un vecino identificado como Mario M. domiciliado en Chacra Norte, quien alegó que los animales ingresaban constantemente a su propiedad , se canso y agarro los tiros a la pobre vaca.
Con esta información, la Policía Rural y Ecológica de Sauce solicitó y ejecutó una orden de allanamiento en el domicilio del sospechoso, logrando el secuestro de un revólver calibre 32 marca Jaguar y 14 cartuchos intactos que sería el arma utilizada . Todo quedó a disposición del magistrado interviniente.