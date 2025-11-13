Intensos operativos de contralor en Saladas

En el marco de trabajos de Prevención y Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en la jornada de ayer 12-11-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Saladas en forma conjunta y coordinada con el grupo especial GTO dependientes de la Unidad Regional VII y personal de la Dirección de Tránsito Municipal, llevaron a cabo operativos de contralor de vehículos e identificación de personas en diferentes horarios y sectores de la mencionada localidad.
En la oportunidad, los mencionados efectivos
procedieron al secuestro preventivo de varias motocicletas, por falta de
documentaciones o por encontrarse en mal estado de transpirabilidad, siendo
varias de ellas conducidas por menores de edad.
Los rodados secuestrados fueron trasladados hasta la citada comisara a fin de continuar con las diligencias del caso.