jueves, 27 de noviembre de 2025

Caso Molina: Bárbara Romero declaró que Medina la golpeaba

JUICIO
La joven oficial finalmente pudo declarar y dijo que el imputado la celaba todo el tiempo y tras concluir el noviazgo, no aceptaba que haya iniciado una nueva relación. Aseguró que mientras eran pareja, Medina le levantó la mano durante algunas discusiones.

En la segunda jornada de testimonios, declaró Barbara Romero, la otra víctima de David Medina en la balacera en la que fue asesinado Alfredo Javier Molina. Dijo que con el acusado anduvieron tres años antes de separarse y el último, ella fue víctima de violencia de género.

También declararon un policía y una amiga de la joven baleada.

En una nueva jornada del juicio oral que tiene como imputado a Osvaldo David Medina por el homicidio y las graves heridas sufridas por sus camaradas Alfredo Javier Armando Molina, a quien asesinó de dos disparos, y Bárbara Romero, quien fue seriamente lastimada de tres balazos; el testimonio de esta última era el más esperado, ya que desde la madrugada de aquel 13 de abril de 2024, prefirió llamarse a silencio y concentrarse en su recuperación, tras semanas en coma y numerosas cirugías.

La ronda de testigos inició con una camarada de Bárbara, quien a lo largo de su testimonio sostuvo que desconocía que la joven oficial se encontraba en una relación con Medina, pero que sí sabía que ella y Molina eran pareja, ya que habían compartido salidas y cenas juntos.

El segundo testimonio fue de una amiga de la policía baleada, quien corroboró que la relación entre Bárbara y el acusado ya había concluido y que a causa de esto la joven atravesó un duro momento emocional. Según la testigo, toda esta situación cambió drásticamente cuando Molina apareció en la vida de Romero y comenzaron a salir.

Finalmente, el tribunal, compuesto por los jueces Rosa Elizabeth Ascona como presidente y Héctor Ariel Gustavo Azcona y Román Facundo Esquivel como vocales, escuchó el testimonio de Bárbara Romero, sobreviviente de aquella balacera en la que terminó con tres impactos en su cuerpo que la dejaron secuelas de por vida.

Durante su testimonio, la joven oficial, que integraba las filas de la Dirección de Investigaciones Criminales, antes del incidente, dijo que con Medina "tuvimos una relación que duró alrededor de tres años. Los primeros dos fueron muy buenos, estuvimos bien, pero el último año, teníamos muchas peleas y casi todas tenían que ver con los celos de su parte, que llegaron en algún momento hasta la violencia física y a levantarme la mano", sostuvo.

Luego de la separación y, siempre según el relato de Bárbara, "intentó seguir el vínculo, incluso cuando me encontraba cuidando a su padre internado en el Hospital de Campaña", agregó. Con respecto a su relación con Alfredo Molina, el hijo del exjefe de la Policía de Corrientes, enfatizó que "nos estábamos conociendo y tenía mucha ilusión. Medina sabía bien de esta relación, pero no la aceptaba", expresó.

Y es que tanto Molina como Medina no solo eran camaradas de fuerza, sino que también eran compañeros en la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos.

Finalmente, la joven víctima se explayó sobre lo sucedido aquella mañana en la que su novio fue asesinado y ella baleada, concluyendo el relato con las consecuencias de aquella brutal agresión y el daño provocado por los balazos en su físico. "No siento del ombligo para abajo", lamentó.

Tras su testimonio, el debate entró en otro cuarto intermedio hasta el viernes 28, a las 10:30.

Fuente: Diario época