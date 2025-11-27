Caso Molina: Bárbara Romero declaró que Medina la golpeaba

En la segunda jornada de
testimonios, declaró Barbara Romero, la otra víctima de David Medina en la
balacera en la que fue asesinado Alfredo Javier Molina. Dijo que con el acusado
anduvieron tres años antes de separarse y el último, ella fue víctima de violencia
de género.
También declararon un policía y
una amiga de la joven baleada.
En una nueva jornada del juicio
oral que tiene como imputado a Osvaldo David Medina por el homicidio y las
graves heridas sufridas por sus camaradas Alfredo Javier Armando Molina, a
quien asesinó de dos disparos, y Bárbara Romero, quien fue seriamente lastimada
de tres balazos; el testimonio de esta última era el más esperado, ya que desde
la madrugada de aquel 13 de abril de 2024, prefirió llamarse a silencio y
concentrarse en su recuperación, tras semanas en coma y numerosas cirugías.
La ronda de testigos inició con
una camarada de Bárbara, quien a lo largo de su testimonio sostuvo que
desconocía que la joven oficial se encontraba en una relación con Medina, pero
que sí sabía que ella y Molina eran pareja, ya que habían compartido salidas y
cenas juntos.
El segundo testimonio fue de una
amiga de la policía baleada, quien corroboró que la relación entre Bárbara y el
acusado ya había concluido y que a causa de esto la joven atravesó un duro
momento emocional. Según la testigo, toda esta situación cambió drásticamente
cuando Molina apareció en la vida de Romero y comenzaron a salir.
Finalmente, el tribunal,
compuesto por los jueces Rosa Elizabeth Ascona como presidente y Héctor Ariel
Gustavo Azcona y Román Facundo Esquivel como vocales, escuchó el testimonio de
Bárbara Romero, sobreviviente de aquella balacera en la que terminó con tres
impactos en su cuerpo que la dejaron secuelas de por vida.
Durante su testimonio, la joven
oficial, que integraba las filas de la Dirección de Investigaciones Criminales,
antes del incidente, dijo que con Medina "tuvimos una relación que duró
alrededor de tres años. Los primeros dos fueron muy buenos, estuvimos bien,
pero el último año, teníamos muchas peleas y casi todas tenían que ver con los
celos de su parte, que llegaron en algún momento hasta la violencia física y a
levantarme la mano", sostuvo.
Luego de la separación y, siempre
según el relato de Bárbara, "intentó seguir el vínculo, incluso cuando me
encontraba cuidando a su padre internado en el Hospital de Campaña",
agregó. Con respecto a su relación con Alfredo Molina, el hijo del exjefe de la
Policía de Corrientes, enfatizó que "nos estábamos conociendo y tenía
mucha ilusión. Medina sabía bien de esta relación, pero no la aceptaba",
expresó.
Y es que tanto Molina como Medina
no solo eran camaradas de fuerza, sino que también eran compañeros en la
Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos.
Finalmente, la joven víctima se
explayó sobre lo sucedido aquella mañana en la que su novio fue asesinado y
ella baleada, concluyendo el relato con las consecuencias de aquella brutal
agresión y el daño provocado por los balazos en su físico. "No siento del
ombligo para abajo", lamentó.
Tras su testimonio, el debate
entró en otro cuarto intermedio hasta el viernes 28, a las 10:30.
Fuente: Diario época