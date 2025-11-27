Lucha contra el abigeato en Ituzaingó: Intensos controles a carnicerías de la zona

Personal policial dependiente de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingo, llevo adelante control en diferentes carnicerías en la localidad de Loreto.
Dichos controles, se llevaron a cabo en un total de 4 carnicerías, junto
a la veterinaria dependiente de la Unidad y en dicha oportunidad no se
detectaron anomalías en los locales mencionados.
Cabe señalar, que los operativos se continúan realizando en diferentes
localidades del interior provincial a fin de evitar ilícitos o la
comercialización de productos en mal estado y/o no aptos para el consumo
humano.