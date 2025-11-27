jueves, 27 de noviembre de 2025

Lucha contra el abigeato en Ituzaingó: Intensos controles a carnicerías de la zona

Personal policial dependiente de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingo, llevo adelante control en diferentes carnicerías en la localidad de Loreto.

Dichos controles, se llevaron a cabo en un total de 4 carnicerías, junto a la veterinaria dependiente de la Unidad y en dicha oportunidad no se detectaron anomalías en los locales mencionados.

Cabe señalar, que los operativos se continúan realizando en diferentes localidades del interior provincial a fin de evitar ilícitos o la comercialización de productos en mal estado y/o no aptos para el consumo humano.