jueves, 27 de noviembre de 2025

Ex jefe de Policía sobre el juicio por el crimen de su hijo: "Confío plenamente en la Justicia"

COMISARIO GENERAL (R) DR. ALBERTO ARNALDO MOLINA

El ex jefe de la Policía de Corrientes, Arnaldo Molina, padre de Alfredo Javier Molina, asesinado por David Medina, dijo en el marco del juicio que se lleva contra el imputado por el crimen que confía "plenamente en la Justicia" y afirmó que "hay elementos sobrados de pruebas contra el imputado".

"Confío plenamente en la Justica, son los únicos instrumentos legales, para poner paz y tranquilidad en una sociedad tan convulsionada", remarcó el comisario general en diálogo con la prensa.

Y seguidamente, sobre el hecho en que perdió la vida su hijo y su novia, Bárbara Romero terminó gravemente herida, Molina afirmó que "hay elementos sobrados de prueba contra el imputado".

"Tanto la Fiscalía como la querella que me representa, van a saber exponer ante Tribunal y el Tribunal determinará una sentencia ajustada a derecho. Esperamos una sentencia condenatoria", expresó el exjefe de Policía.

Al respecto, señaló sobre los hechos "como padre y abogado que soy, los elementos de prueba están sobrados, esperemos que el Tribunal así lo interprete".

"Vamos a respetar la decisión que tome el Tribunal y si es desfavorable, haremos las apelaciones correspondientes", manifestó el padre de la víctima fatal.

Finalmente, consultado sobre mantiene contacto con Barbara Romero (pareja de su hijo), confirmó que mantiene diálogo con la madre. "Hemos charlado, le di ánimo para que aliente a su hija a seguir adelante, porque estuvo en estado gravísimo", concluyó Molina. 

Fuente: www.radiodos.com.ar