Ex jefe de Policía sobre el juicio por el crimen de su hijo: "Confío plenamente en la Justicia"

El ex jefe de la Policía de Corrientes, Arnaldo Molina, padre de Alfredo Javier Molina, asesinado por David Medina, dijo en el marco del juicio que se lleva contra el imputado por el crimen que confía "plenamente en la Justicia" y afirmó que "hay elementos sobrados de pruebas contra el imputado".
"Confío plenamente en la
Justica, son los únicos instrumentos legales, para poner paz y tranquilidad en
una sociedad tan convulsionada", remarcó el comisario general en diálogo
con la prensa.
Y seguidamente, sobre el hecho en
que perdió la vida su hijo y su novia, Bárbara Romero terminó gravemente
herida, Molina afirmó que "hay elementos sobrados de prueba contra el
imputado".
"Tanto la Fiscalía como la
querella que me representa, van a saber exponer ante Tribunal y el Tribunal
determinará una sentencia ajustada a derecho. Esperamos una sentencia
condenatoria", expresó el exjefe de Policía.
Al respecto, señaló sobre los
hechos "como padre y abogado que soy, los elementos de prueba están
sobrados, esperemos que el Tribunal así lo interprete".
"Vamos a respetar la
decisión que tome el Tribunal y si es desfavorable, haremos las apelaciones
correspondientes", manifestó el padre de la víctima fatal.
Finalmente, consultado sobre mantiene contacto con Barbara Romero (pareja de su hijo), confirmó que mantiene diálogo con la madre. "Hemos charlado, le di ánimo para que aliente a su hija a seguir adelante, porque estuvo en estado gravísimo", concluyó Molina.
