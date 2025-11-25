Demoran a 20 personas y secuestran 9 motos en operativos de prevención

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en la jornada de ayer, 24-11-2-54, efectivos Policiales del Dpto. Distritos Policiales y Unidades Operativas, realizaron en forma conjunta operativos de Control de vehículos e identificación de personas, en jurisdicción de la Comisaría Séptima urbana capital, con la valiosa colaboración de Personal del Comando de Patrullas; División Patrulla Motorizada; G.R.I.M, de grupos especiales, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción de las citada Comisaria.
Los
operativos, arrojaron como resultado la
demora de 20 personas y el secuestro preventivo de 09 Motocicletas ya que los
demorados no contaban con ninguna documentación personal, ni las
documentaciones de los rodados que acreditará la propiedad de las mismas.
Haciendo mención que en el lugar se encontraba supervisando el Director general
de seguridad y prevención del delito Crio. Gral. Lic. José Mario Galarza.
Los demorados y los rodados secuestrados fueron
trasladados a la citada Comisaria donde se prosiguen con las diligencias
respectivas.