Demoran a un joven y recuperan elementos robados de un comercio

Efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°2, en la jornada de ayer 07-11-25, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por el ámbito de jurisdicción de la Comisaria Octava Urbana de esta Cuidad, divisaron a una persona que llevaba consigo varios elementos de dudosa procedencia.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la identificación de un joven mayor de edad -alias Fideo-, quien
tenía en su poder una mochila y un bolso que en su interior contenía diversos elementos
de maquillaje, perfumería y cremas, de los cuales no pudo justificar fehacientemente
la procedencia ni propiedad de los mismos, por lo que fue demorado y tras las
primeras averiguaciones resulto que estos habrían sido recientemente
denunciados como sustraídos de un local comercial.
Al respecto, el demorado junto a lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladada hasta la comisaria jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.