jueves, 13 de noviembre de 2025

De Itatí a Capital con cigarrillos, droga y $2 millones en efectivo

Personal de inteligencia criminal de la Prefectura detuvo a una pareja, que evadió un control de la fuerza y se dirigía hacia la ciudad de Corrientes, con el cargamento ilegal. Ambos quedaron detenidos y se investiga el destino de todo lo decomisado.

Una pareja, ella paraguaya y el itateño y con antecedentes penales, fue detenida ayer por efectivos de Inteligencia de la Prefectura Naval, cuando salía desde la localidad de Itatí hacia la capital correntina a bordo de una motocicleta. Llevaban cocaína, marihuana, cigarrillos y poco más de 2 millones de pesos en efectivo, confirmaron fuentes oficiales.

El procedimiento lo llevó a cabo personal de la División de Inteligencia Criminal de la Prefectura que venía siguiendo los movimientos de una pareja, por comercialización de estupefaciente y productos de contrabando.

El martes por la tarde los sospechosos, una mujer oriunda de Paraguay y el sujeto oriundo de Itatí y con múltiples antecedentes, emprendieron un viaje a bordo de su motocicleta de 110 cc., con dirección hacia la capital provincial.

Los uniformados detectaron que llevaban unos bultos sospechosos, implementaron un operativo de control para detenerlos y estos lograron evadirlo, por lo que los prefectos decidieron pedir colaboración a la Policía provincial y de la Gendarmería Nacional para interceptar el vehículo en el próximo control de la fuerza, antes de que saliera de la jurisdicción, con toda la evidencia que tenían en su contra decidieron detenerlos.

La fuga no llegó lejos y la pareja fue demorada sobre la ruta. En el interior del baúl de la moto y entre las pertenencias de ambos, los prefecturianos encontraron cuatro cartones de cigarrillos marca Eigth de origen paraguayo, un puñal, un sobre de nylon con diez dosis de cocaína de alta pureza; cuatro ladrillos prensados de picadura de marihuana que pesaron poco más de tres kilogramos y poco más de $2.000.000 en efectivo.

El hombre de apellido Sánchez y con antecedentes criminales, circulaba con su esposa, una mujer de nombre Isabel, ambos de 42 años. Los investigadores intentan establecer la procedencia de los narcóticos y determinar también si la pareja oficiaba de "mula" o si por el contrario tenía un "negocio" itinerante de estupefaciente y llevaban su propio producto.

Un detalle que llamó la atención de los investigadores es la portación de tanto dinero en efectivo en una de las mochilas que llevaba la mujer, lo que abre otras especulaciones en el marco de las pesquisas.

Según indicaron fuentes allegadas al caso, durante el procedimiento, fue la mujer la que opuso mayor resistencia a dar sus datos personales y "no se mostró para nada colaborativa"; mientras que su esposo estuvo todo el tiempo con la cabeza agachada.

El Juzgado Federal de Corrientes fue notificado del operativo y ordenó que los dos fueran detenidos y alojados en dependencias de la Prefectura a disposición de la Justicia.

Fuente: www.diarioepoca.com