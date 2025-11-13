De Itatí a Capital con cigarrillos, droga y $2 millones en efectivo

Una pareja, ella paraguaya y el
itateño y con antecedentes penales, fue detenida ayer por efectivos de
Inteligencia de la Prefectura Naval, cuando salía desde la localidad de Itatí
hacia la capital correntina a bordo de una motocicleta. Llevaban cocaína,
marihuana, cigarrillos y poco más de 2 millones de pesos en efectivo,
confirmaron fuentes oficiales.
El procedimiento lo llevó a cabo
personal de la División de Inteligencia Criminal de la Prefectura que venía
siguiendo los movimientos de una pareja, por comercialización de estupefaciente
y productos de contrabando.
El martes por la tarde los
sospechosos, una mujer oriunda de Paraguay y el sujeto oriundo de Itatí y con
múltiples antecedentes, emprendieron un viaje a bordo de su motocicleta de 110
cc., con dirección hacia la capital provincial.
Los uniformados detectaron que
llevaban unos bultos sospechosos, implementaron un operativo de control para
detenerlos y estos lograron evadirlo, por lo que los prefectos decidieron pedir
colaboración a la Policía provincial y de la Gendarmería Nacional para
interceptar el vehículo en el próximo control de la fuerza, antes de que
saliera de la jurisdicción, con toda la evidencia que tenían en su contra
decidieron detenerlos.
La fuga no llegó lejos y la
pareja fue demorada sobre la ruta. En el interior del baúl de la moto y entre
las pertenencias de ambos, los prefecturianos encontraron cuatro cartones de
cigarrillos marca Eigth de origen paraguayo, un puñal, un sobre de nylon con
diez dosis de cocaína de alta pureza; cuatro ladrillos prensados de picadura de
marihuana que pesaron poco más de tres kilogramos y poco más de $2.000.000 en
efectivo.
El hombre de apellido Sánchez y
con antecedentes criminales, circulaba con su esposa, una mujer de nombre
Isabel, ambos de 42 años. Los investigadores intentan establecer la procedencia
de los narcóticos y determinar también si la pareja oficiaba de "mula"
o si por el contrario tenía un "negocio" itinerante de estupefaciente
y llevaban su propio producto.
Un detalle que llamó la atención
de los investigadores es la portación de tanto dinero en efectivo en una de las
mochilas que llevaba la mujer, lo que abre otras especulaciones en el marco de
las pesquisas.
Según indicaron fuentes allegadas
al caso, durante el procedimiento, fue la mujer la que opuso mayor resistencia
a dar sus datos personales y "no se mostró para nada colaborativa";
mientras que su esposo estuvo todo el tiempo con la cabeza agachada.
El Juzgado Federal de Corrientes fue notificado del operativo y ordenó que los dos fueran detenidos y alojados en dependencias de la Prefectura a disposición de la Justicia.
Fuente: www.diarioepoca.com