jueves, 13 de noviembre de 2025

La Policía implementará un dispositivo de seguridad por la IX° Fiesta Provincial del Búfalo en Caa Catí

En el marco de una nueva edición de la IX° Edición de la Fiesta Provincial del Búfalo Caa Catí - 2025, a desarrollarse en la localidad de Caa Catí, la Policía de Corrientes llevará adelante un Dispositivo Especial de Seguridad, que se desarrollará mañana viernes 14 de noviembre de 2025, conforme a lo establecido en el Plan Operacional C.D.G.P. N°009/25.

El operativo tendrá como objetivo principal garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad vial y la prevención del delito, mediante la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, en el ámbito jurisdiccional como así también en el predio de la rural donde se desarrollara la “IX° Edición de la Fiesta Provincial del Búfalo Caa Catí - 2025” con su acceso por ruta Provincial N°5.

Asimismo, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

Para ello, se dispuso de la intervención coordinada de distintas áreas operativas, unidades especiales y personal de seguridad vial, quienes efectuaron recorridas preventivas, controles de tránsito y patrullajes constantes en inmediaciones del predio y accesos a la ciudad.

Cabe destacar que las acciones se desarrollaran con profesionalismo, responsabilidad y compromiso del personal policial interviniente en el cumplimiento de las misiones asignadas.