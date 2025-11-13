La Policía implementará un dispositivo de seguridad por la IX° Fiesta Provincial del Búfalo en Caa Catí

El operativo tendrá como objetivo principal garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad vial y la prevención del delito, mediante la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, en el ámbito jurisdiccional como así también en el predio de la rural donde se desarrollara la “IX° Edición de la Fiesta Provincial del Búfalo Caa Catí - 2025” con su acceso por ruta Provincial N°5.
Asimismo, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.
Para ello, se dispuso de la intervención coordinada de distintas áreas operativas, unidades especiales y personal de seguridad vial, quienes efectuaron recorridas preventivas, controles de tránsito y patrullajes constantes en inmediaciones del predio y accesos a la ciudad.
Cabe destacar que las acciones se desarrollaran con profesionalismo, responsabilidad y compromiso del personal policial interviniente en el cumplimiento de las misiones asignadas.