jueves, 13 de noviembre de 2025

Paso de los Libres: Un hombre murió ahogado tras caer a una piscina

Según las primeras averiguaciones e información preliminar obtenida, ayer 12-11-25 cerca de la medianoche, efectivos policiales de la Comisaría de distrito segunda de Paso de los Libres, tomaron conocimiento que en una chacra –salón de fiestas- ubicado en el Barrio aeropuerto, un hombre habría caído a una piscina y lo que lamentablemente le habría provocado su deceso.

Por tal motivo, inmediatamente los Policías se dirigieron al lugar, donde constataron que la persona que habría caído se trataría de un hombre de apellido Fernández de 60 años de edad, quien aparentemente y conforme a las primeras pesquisas se encontraba bajo la ingesta de haber consumido algún tipo de bebida alcohólica, y en un momento dado, tras dirigirse a realizar sus necesidades fisiológicas, habría perdido el equilibrio, cayendo a una piscina, lo que motivo su inmersión y posterior deceso.

Ante tal circunstancia se dio intervención a la unidad fiscal en turno, desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho, en tanto, se efectuaron las diligencias que corresponden.