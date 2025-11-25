Lomas de González: La Policía secuestró una moto adulterada

En horas de la noche de ayer 24-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Lomas de Gonzalez, en momentos en que realizaban operativos de control de vehiculos e identificación de personas, secuestraron una motocicleta que fuera abandonada y que presentaba adulteraciones en el estampado alfa numerico de chasis y motor.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de las 21.00 horas, encontrandose por Ruta Provincial N°5 km 56 3ra sección Herlitzka, cuando se encontraban efectuando operativos de contralor, advierten que una persona al notar la presencia policial, desciende de un rodado e ingresa a una zona de abundante vegetación, logrando perderse de vista rapidamente.
Ante tal ciscunstancia, proceden a verificar el rodado el cual se trataría de una motocicleta –marca Honda Wave-, la que presentaba adulteraciones en el estampado alfa numerico (limado y desgastado).
La motocicleta secuestrada preventivamente fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.