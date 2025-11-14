Demoran a cazadores furtivos en Colonia Liebig y secuestran carne de ciervo

En la jornada de ayer 13-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de Colonia Liebig y de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingo, en el marco de labores de investigación que se encuentra en trámite por un hecho ocurrido recientemente, de forma paralela, demoraron a cinco personas y secuestraron cortes cárnicos de un “ciervo de pantanos”, especie que se encuentra protegido.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando demoraron a cinco personas -mayor de edad-, quienes habrían
faenado un ciervo de los pantanos, el cual presuntamente por dichos de los
mismos, este animal habría quedado enredado en un alambrado, así mismo
secuestraron siete cuchillos y un par de astas, haciendo mención que este animal
se encuentra como especie protegida.
De todo ello, se puso en conocimiento de la
autoridad fiscal rural en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se
prosigue con los trámites del caso.