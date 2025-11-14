viernes, 14 de noviembre de 2025

Goya: Demoraron a un joven y secuestraron una moto de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 13-11-25, personal policial de la Comisaría Seccional Sexta de Goya, en el marco de tareas preventivas en la zona sur de la ciudad, demoraron a un joven que circulaba a bordo de una motocicleta de dudosa procedencia.

Durante dichos operativos, los mencionados efectivos procedieron a la identificación de un hombre mayor de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-, de la cual no supo justificar la propiedad o procedencia, por lo que se secuestró preventivamente dicho rodado y la demora de este hombre.

Ante esta situación, el demorado y la motocicleta, fueron trasladados hasta la citada dependencia policial para continuar con las diligencias de rigor.