Goya: Demoraron a un joven y secuestraron una moto de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 13-11-25, personal policial de la Comisaría Seccional Sexta de Goya, en el marco de tareas preventivas en la zona sur de la ciudad, demoraron a un joven que circulaba a bordo de una motocicleta de dudosa procedencia.
Durante dichos operativos, los mencionados
efectivos procedieron a la identificación de un hombre mayor de edad, quien
circulaba a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-, de la
cual no supo justificar la propiedad o procedencia, por lo que se secuestró
preventivamente dicho rodado y la demora de este hombre.
Ante esta situación, el demorado y la
motocicleta, fueron trasladados hasta la citada dependencia policial para continuar
con las diligencias de rigor.