Saladas: En operativos de prevención, la Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Saladas, en la noche de ayer 05-11-25, en el marco de los operativos de control vehicular e identificación de personas que se realizan en distintos puntos de esa ciudad, lograron secuestrar una motocicleta que aparentemente registraba pedido de secuestro.
El procedimiento se llevó con la colaboración de
personal de otras dependencias y del área de Tránsito de la Municipalidad
local, durante uno de los controles, los uniformados procedieron a la
identificación de un hombre mayor de edad, quien circulaba a bordo de una
motocicleta -marca Guerrero, modelo GXL 125c.c-, de la cual no supo justificar
su propiedad y tras realizar las primeras averiguaciones resulto que la misma
habría sido denunciada como sustraída, por lo que se secuestró dicho rodado
bajo las formalidades legales correspondientes.
Ante la situación, el demorado y el rodado fue trasladado a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.