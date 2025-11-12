miércoles, 12 de noviembre de 2025

Demoran a dos hombres que merodeaban un campo de Monte Caseros

Efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Monte Caseros, en la jornada de ayer 11-11-25, encontrándose de recorrida de prevención por inmediaciones de zonas rurales de esta Ciudad, tomaron conocimiento a través de un transeúnte del lugar que aparentemente personas desconocidas se encontraban merodeando con varios elementos de dudosa procedencia en un establecimiento ganadero cercano.

Por tal motivo, los mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde al llegar constataron la presencia de dos hombres que no pudieron justificar su permanencia en el predio por lo que fueron demorados, además durante el procedimiento se procedió al secuestro de sogas, un arma blanca -cuchillo-, boleadoras caseras y un cuero ovino, elementos que podrían estar vinculados a hechos de abigeato.

Al respecto, los demorados junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia, llevándose las diligencias correspondientes n la citada dependencia policial.