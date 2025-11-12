miércoles, 12 de noviembre de 2025

Encontraron sin vida al hombre que era intensamente buscado en Esquina

En la mañana de hoy 12-11-25, alrededor de las 08:30 horas, personal policial de la Comisaría de Distrito Primera de Esquina fue alertado acerca del hallazgo de un cuerpo sin vida en un espejo de agua ubicado a la vera de la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 663, en la zona de Arroyo Vega.

De forma inmediata, los efectivos se constituyeron en el lugar, constatando la veracidad del hecho. Tras las primeras diligencias realizadas, se confirmó que el cuerpo hallado corresponde a la persona que era intensamente buscada por las autoridades policiales, tratándose del ciudadano Morel Raúl Alfredo de 67 años de edad.

En el lugar se hicieron presentes las autoridades judiciales interviniente y personal técnico, en cuanto al cuerpo de la víctima, fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la correspondiente autopsia médico-legal para establecer las causas precisas del deceso.

Al respecto, se continúan con las diligencias investigativas a cargo de la unidad fiscal interviniente, a fin de determinar las circunstancias en que se habría producido el fallecimiento.