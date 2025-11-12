Encontraron sin vida al hombre que era intensamente buscado en Esquina

En la mañana de hoy 12-11-25, alrededor de las
08:30 horas, personal policial de la Comisaría de Distrito Primera de Esquina
fue alertado acerca del hallazgo de un cuerpo sin vida en un espejo de agua
ubicado a la vera de la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 663, en
la zona de Arroyo Vega.
De forma inmediata, los efectivos se
constituyeron en el lugar, constatando la veracidad del hecho. Tras las
primeras diligencias realizadas, se confirmó que el cuerpo hallado corresponde
a la persona que era intensamente buscada por las autoridades policiales,
tratándose del ciudadano Morel Raúl Alfredo de 67 años de edad.
En el lugar se hicieron presentes las
autoridades judiciales interviniente y personal técnico, en cuanto al cuerpo de
la víctima, fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la
correspondiente autopsia médico-legal para establecer las causas precisas del
deceso.
Al respecto, se continúan con las diligencias investigativas a cargo de la unidad fiscal interviniente, a fin de determinar las circunstancias en que se habría producido el fallecimiento.