miércoles, 12 de noviembre de 2025

Esquina: Demoran a un hombre por violencia de género

Ayer 11-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de la mujer y el menor de Esquina, en el marco de legajo de investigación por supuesta desobediencia judicial, finalmente lograron la detención de un hombre, quien presuntamente habría amedrentado a su ex pareja en contexto de violencia de genero.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento por parte de una mujer, que su ex pareja, la estaría hostigando y amedrentando, quien estaría desobedeciendo una orden judicial, ante lo cual, tras diversas diligencias, finalmente con la valiosa colaboración de sus pares de la Comisaría de distrito primera de Esquina, logran localizar y detener a este hombre de 36 años de edad.

El detenido fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.