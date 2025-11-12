Esquina: Demoran a un hombre por violencia de género

Ayer 11-11-25, efectivos
policiales de la Comisaría de la mujer y el menor de Esquina, en el marco de
legajo de investigación por supuesta desobediencia judicial, finalmente
lograron la detención de un hombre, quien presuntamente habría amedrentado a su
ex pareja en contexto de violencia de genero.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, tras tomar conocimiento por parte de una mujer, que
su ex pareja, la estaría hostigando y amedrentando, quien estaría
desobedeciendo una orden judicial, ante lo cual, tras diversas diligencias, finalmente
con la valiosa colaboración de sus pares de la Comisaría de distrito primera de
Esquina, logran localizar y detener a este hombre de 36 años de edad.
El detenido fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.