Demoran a dos hombres con antecedentes delictivos

Efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°4, en la jornada de ayer 12-11-25, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos sobre Avenida Rio Juramento y calle Las Amapolas, divisan a dos personas merodeando, observando detenidamente el interior de los domicilios y vehículos estacionados en la vía publica, causando esto intranquilidad a los vecinos del lugar.
Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a la identificación de dos hombres de 28 y 30 años de edad, quienes no supieron justificar su permanencia en el lugar, además tras las primeras averiguaciones realizadas resulto que ambos registrarían antecedentes policiales contra la propiedad, por lo que fueron demorados.
Al respecto, estas personas fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional donde se continúan con las diligencias del caso.