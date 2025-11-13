La Policía realizó un operativo de control vehicular e identificación de personas

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la noche de ayer 12-11-25, efectivos Policiales de la Comisaría Primera y Tercera Urbana en de forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móvil y Motorizada-, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de las dependencias y zonas aledañas.
Los operativos de control de vehículos e identificación de personas, dieron inicio alrededor de las 20:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las 21:30 horas aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la identificación de 20 personas quienes se desplazaban en sus respectivos vehículos de los cuales una vez acreditado su identidad y las propiedades de las motocicletas continuaron su marcha con normalidad.