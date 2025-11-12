El Jefe de la Policía de Corrientes y personal de Drogas Peligrosas participaron de una jornada sobre microtráfico y narcomenudeo en Rosario

El encuentro tuvo como objetivo,
compartir estrategias y metodologías de trabajo en el marco de la aplicación de
la nueva ley de narcomenudeo en Corrientes y la ley de Microtráfico vigente en
Rosario, promoviendo la cooperación interinstitucional y el fortalecimiento de
las políticas de prevención y lucha contra el narcotráfico a nivel regional.
En representación de la Policía
de Corrientes participaron el señor Jefe de Policía, Comisario General Lic.
Miguel Ángel Leguizamón, junto al director de Drogas Peligrosas y Crimen
Organizado Crio. My. Juan José Maidana y personal especializado de ese organismo,
y por Rosario estuvo encabezado por el Director General de Policía de Santa Fe
Lic. Luis Maldonado, además autoridades del ministerio de seguridad, de la
fiscalía de Microtrafico a cargo del Dr. Franco Carbone, y la directora general
de la Policía de Investigaciones P.D.I. Dra. Eva María Cainelli, junto al
personal operativo y especializado de esa área.
La jornada permitió el intercambio de experiencias en trabajo de campo, el análisis de casos y la exposición de procedimientos operativos vinculados a la problemática del narcomenudeo, consolidando vínculos de cooperación entre ambas fuerzas policiales.