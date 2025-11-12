miércoles, 12 de noviembre de 2025

Demoran a dos jóvenes y recuperan varios elementos robados

Efectivos policiales de la Comisaria Décimo Novena Urbana, en la mañana de hoy 12-11-25, tras ser alertados por el Sistema Integral Seguridad 911 de un ilícito ocurrido, tras un rápido y eficaz accionar lograron recuperar las cosas y aprehender a dos jóvenes, sindicados como presuntos autores del hecho.

El procedimiento ocurrió cerca de las 12:00 horas, luego de que los efectivos tomaron conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en inmediaciones del barrio Colombia Granaderos, donde un hombre – mayor de edad- habría sido víctima de la sustracción de su billetera, la cual en su interior llevaba documentaciones y dinero en efectivo, por lo que, con la colaboración de sus pares del Destacamento San Marcos y demás móviles que acudieron a la zona, realizaron recorridas en las inmediaciones logrando visualizar y aprehender a dos jóvenes – alias Ivancito, de 20 años de edad y alias Peladito, de 26 años de edad-, además, en el lugar y bajo las formalidades legales se procedió al secuestro preventivo de las cosas denunciadas como sustraídas.

Los aprehendidos junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.