Demoran a dos jóvenes y recuperan varios elementos robados

Efectivos policiales de la
Comisaria Décimo Novena Urbana, en la mañana de hoy 12-11-25, tras ser
alertados por el Sistema Integral Seguridad 911 de un ilícito ocurrido, tras un
rápido y eficaz accionar lograron recuperar las cosas y aprehender a dos jóvenes,
sindicados como presuntos autores del hecho.
El procedimiento ocurrió cerca de
las 12:00 horas, luego de que los efectivos tomaron conocimiento de un hecho
delictivo ocurrido en inmediaciones del barrio Colombia Granaderos, donde un
hombre – mayor de edad- habría sido víctima de la sustracción de su billetera,
la cual en su interior llevaba documentaciones y dinero en efectivo, por lo
que, con la colaboración de sus pares del Destacamento San Marcos y demás
móviles que acudieron a la zona, realizaron recorridas en las inmediaciones
logrando visualizar y aprehender a dos jóvenes – alias Ivancito, de 20 años de
edad y alias Peladito, de 26 años de edad-, además, en el lugar y bajo las
formalidades legales se procedió al secuestro preventivo de las cosas
denunciadas como sustraídas.
Los aprehendidos junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.