Demoran a un hombre que intentaba cometer un ilícito armado con un cuchillo

En la jornada de hoy 12-11-25,
efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos,
realizando recorridas en prevención de ilícitos, tras ser alertados por el
Sistema Integral de Seguridad 911, demoraron a un hombre con aparentes
intenciones delictivas y secuestraron un arma blanca en su poder.
El procedimiento fue realizado
pasadas las 13:30horas, luego de que los citados efectivos recibieron una
alerta de que por Avenida La Paz y calle Santa Cruz se encontraba una persona
probando las puertas de los vehículos estacionados en la zona, por lo que de
manera inmediata acudieron al lugar, donde observaron e identificaron a un
hombre – de 32 años de edad- y quien además llevaba un cuchillo – de
aproximadamente 15 cm.- y lo que pareciera ser un saca bujías casero, lo cual
fue secuestrado.
El demorado junto a lo secuestrado fue trasladado a la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.