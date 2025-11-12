miércoles, 12 de noviembre de 2025

Demoran a un hombre que intentaba cometer un ilícito armado con un cuchillo

En la jornada de hoy 12-11-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, demoraron a un hombre con aparentes intenciones delictivas y secuestraron un arma blanca en su poder.

El procedimiento fue realizado pasadas las 13:30horas, luego de que los citados efectivos recibieron una alerta de que por Avenida La Paz y calle Santa Cruz se encontraba una persona probando las puertas de los vehículos estacionados en la zona, por lo que de manera inmediata acudieron al lugar, donde observaron e identificaron a un hombre – de 32 años de edad- y quien además llevaba un cuchillo – de aproximadamente 15 cm.- y lo que pareciera ser un saca bujías casero, lo cual fue secuestrado. 

El demorado junto a lo secuestrado fue trasladado a la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.